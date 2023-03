Die Österreichische Wohnbaugenossenschaft (ÖWG Wohnbau) entwickelte gemeinsam mit dem Grazer Architekturbüro Hofrichter-Ritter und dem Kulmer Holzbau ein modulares Wohnkonzept namens Kiubo. Die Holzmodule sind flexibel kombinierbar und können auf bis zu 120 Wohnungen bzw. 6 Stockwerke heranwachsen. Die unterschiedlich kombinierbaren Kiubo Holzmodule werden dafür in ein Stahlbetongerüst, das über sämtliche Anschlüsse, wie Wasser, Strom und Kanal, verfügt, geschoben. „Durch die vorgefertigten Kiubo-Module werden revolutionäre Möglichkeiten geschaffen: So kann der Wohnraum je nach Bedarf flexibel vergrößert oder verkleinert werden und im Fall eines Umzugs können einfach die vollmöblierten Module übersiedelt werden“, erklärte Hans Schaffer, Vorstandsdirektor der ÖWG Wohnbau und Geschäftsführer der Kiubo GmbH, einige der Vorteile des modularen Wohnkonzeptes. Das langfristige Ziel mit Kiubo sei es, neue Städte und Regionen zu erschließen, um so Leben und Umziehen einfach und flexibel an die jeweiligen Lebensumstände anpassen zu können.