Batterien und Energiespeichersysteme (ees Europe), Forecasting/ Monitoring/ KI-Schwarmintelligenz für Stromnetze (EM-Power Europe), Solartechnik für Wärme und Strom (Intersolar Europe), Ladeinfrastruktur/ Elektromobilität sind unterschiedliche Teile der Energiewende, die bei der Plattform „The smarter E Europe“ vernetzt werden und zusammenfinden. Diese vier Fachmessen samt Begleitveranstaltungen finden vom 14. – 16. Juni 2023 parallel am Gelände der Messe München statt. Es gibt also eine Menge zu sehen und zu erfahren. Und unterschiedliche Branchen/ Systempartner treffen aufeinander.

Während sich Elektriker/ Installateure vielleicht über Photovoltaik- oder Solarthermie-Systeme, Wechselrichter und Montagesysteme auf dem Laufenden halten möchten (bei der Intersolar Europe), interessiert manche Mitarbeiter (m/w/d) von Netzbetreibern möglicherweise eher, inwieweit Künstliche Intelligenz schon heute helfen kann, mit der Volatilität der unterschiedlichen Stromerzeugungsanlagen umzugehen. Denn mehrere Tausend Windparks und über 2,6 Mio Photovoltaik-Anlagen gibt es allein in Deutschland – Tendenz rapide steigend. Die Stromerzeugung ist dadurch extrem wetterabhängig: Bei Windstille oder starker Bewölkung kann der Strombedarf das Angebot übersteigen, was zu Engpässen und schlimmstenfalls sogar zu Blackouts führen könnte. Um die Netzfrequenz stabil bei 50,2 Hertz zu halten, brauchen Netzbetreiber Ertragsprognosen. Künstliche Intelligenz (KI) könnte dabei helfen, diese hochkomplexen Informationen zu verarbeiten und in das Energiesystem zu integrieren. Aber ist das angesichts von Cyberkriminellen auch sicher?

Auf der EM-Power Europe, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen, präsentieren Unternehmen aus aller Welt ihre Digitalisierungskonzepte sowie innovativen Technologien und Dienstleistungen für das optimierte Netz der Zukunft.