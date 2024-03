Markus Brettschneider hat die letzten dreieinhalb Jahre das Wachstum der nordamerikanischen Viega LLC als CEO verantwortet. Unter seiner Führung ist Viega in den USA und Kanada an Marktanteilen, Standorten und Mitarbeitenden deutlich gewachsen. Davor war der 50-Jährige im Top-Management u. a. bei ABB und FrieslandCampina. Markus Brettschneider ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Er hat in Deutschland, Schottland und in den USA Wirtschaftswissenschaften studiert.

Der designierte CEO Markus Brettschneider freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich danke den Familien Viegener für das Vertrauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsführung und allen 5.000 Mitarbeitenden unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“ Sein Dank gelte auch dem amtierenden CEO der Viega Group, Claus Holst-Gydesen, der ihm jegliche Unterstützung für die kommenden Monate des Übergangs und darüber hinaus zugesagt habe.