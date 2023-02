Herbert Hirschhofer selbst brachte seinen Nachfolger in das Unternehmen. Er konnte Stefan Lembäcker in seiner Zeit als Haustechnikplaner und Projektleiter für den Brandschutz begeistern und baute ihn in den letzten 6 Jahren auf, um der Geschäftsführung einen gut ausgebildeten Nachfolger präsentieren zu können, der in der Vergangenheit bereits durch seinen Fleiß und Lernwillen überzeugen konnte, wie es vom Unternehmen heißt. Zuvor war Lembäcker bei Air Fire Tech als langjähriger technischer Berater im Außendienst für Wien und Niederösterreich tätig.