Mit der heute beschlossenen Novelle wurde das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) an die Vorgaben der europäischen Kommission angepasst. Allerdings ist die Umsetzung der zweiten Förderschiene des EAG – die Investitionsförderung – überfällig. Diese steht in keinem Zusammenhang mit den EU-Vorgaben und hätte damit bereits vor Monaten starten können, ist man beim Bundesverband Photovoltaic Austria überzeugt. Die dazu notwendige Förder-Verordnung scheitert noch immer an der fehlenden Einigung von BMK und BMLRT. Auch ein verbindlicher Zeitplan fehle nach wie vor. Unzählige und dringend benötigte Projektumsetzungen würden dadurch unnötig aufgehalten werden.



„So zu tun als würde man sich für den Kampf gegen die Klimakrise einsetzen reicht schon lange nicht mehr. Die Menschen, wie die Unternehmen die aktiv zur Energiewende beitragen wollen werden ständig enttäuscht. Allein durch politische Ankündigungen wird die Versiebenfachung der PV-Leistung nicht gelingen“, sagt Herbert Paierl, Vorstands-Vorsitzender des Bundesverbands Photovoltaic Austria.