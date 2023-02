Mit Peter Hasler verstärkt Uponor das Team Technik durch einen ausgewiesenen Experten. Der 40-jährige Familienvater hat im Jahr 2015 erfolgreich den Masterstudiengang Gebäudetechnik & Gebäudemanagement als Diplomingenieur für technische und wissenschaftliche Berufe an der Fachhochschule Burgenland abgeschlossen. Darüber hinaus verfügt er über einen Bachelor in Energie- und Umweltmanagement von der FH Burgenland. „Diese Qualifikation ist die ideale Basis für einen Teamleiter Technik in unserem Unternehmen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung in unserer Branche“, sagt Rudolf Donner, Geschäftsführer Uponor Österreich.