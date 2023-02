Die jährliche Studie „Building Design’s annual survey of the top global practices“ mit dem Ranking der weltweit größten Architekturbüros gilt als eine der angesehensten Veröffentlichungen der Branche.

Mit über 1.000 Mitarbeitern (m/w/d) ist ATP architekten ingenieure eines der führenden Büros für Integrale Planung mit Building Information Modeling (BIM) in Europa. Das wird nun erneut bestätigt. Auf der „Big List“ der Top 100 des britischen Magazins liegt ATP architekten ingenieure auf Rang 16 im internationalen Spitzenfeld und gilt damit als zweitgrößtes europäisches Planungsbüro. Gemessen am Auftragsvolumen nimmt ATP wie bereits im Vorjahr Platz 1 in Westeuropa ein.

ATP-CEO Christoph M. Achammer sieht im guten Abschneiden von ATP eine Bestätigung der Integralen Planung als einzige sinnvolle Form einer zukunftstauglichen Gebäudeplanung. „Nur in enger, interdisziplinärer Zusammenarbeit können wir die von der EU angepeilten Null-Emissions-Ziele erreichen und die Welt mit unseren Gebäuden besser machen. Um der Verantwortung des Bauens für künftige Generationen gerecht zu werden, haben wir uns mit einem eigenen ATP-Green-Deal zu klimaneutralem und nachhaltigem Planen und Bauen verpflichtet.“