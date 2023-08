Der Röfix EVO Dübelstick ist im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten ein Schraubdübel für Wärmedämmverbundsysteme, der ohne Dübelteller auskommt und mittels Klebeschaum in das Dämmsystem eingeklebt wird. Er ist für alle Dämmdicken und Untergründe einsetzbar.

Mit dem Dübel können Polystyrol und PIR Dämmplatten auf Untergründen mit den Nutzungsklassen A bis E im Verbund befestigt werden. Das Bauteil besteht aus zwei Teilen: dem eigentlichen Dübel mit Spreizzone und der Kunststoff-Siebhülse, die zur Befestigung des Dämmstoffes dient. Bei der Montage wird die sichere Verankerung im Untergrund durch die Spreizzone im vorderen Bereich des Dübels gewährleistet. Die passende Schraube ist im Lieferumfang des Dübels bereits vormontiert.

Verankerung im Dämmstoff: einfach und sicher

Zur Festlegung der Setztiefe können an der Bohrstange mittels der mitgelieferten Schablone verstellbare orangefarbene Clips exakt an der richtigen Position fixiert werden. „Diese einfachen aber höchst praktischen Hilfsmittel erleichtern das punktgenaue Einbauen massiv. Sie sorgen so auch für einen prozesssicheren Einbau in der gewünschten Qualität“, unterstreicht Garber.