Mit der Stromkostenbremse der Bundesregierung, die am 1. Dezember 2022 in Kraft getreten ist, sollen Haushalte bei der Bewältigung der hohen Energiekosten unterstützt werden. Einige Gewerbetreibende, die ihren Hauptwohnsitz am Betriebsstandort haben, beziehen sowohl ihren Betriebs- als auch ihren Haushaltsstrom über einen einzigen Stromzähler mit dem Lastprofil "Gewerbe". Um auch sie zu unterstützen, wurde mit der Novelle des Stromkostenzuschussgesetzes (SKZG) eine ergänzende Regelung zur allgemeinen Stromkostenbremse für Privatpersonen eingeführt. Ab heute (17.04.23) können betroffene Gewerbetreibende einen Antrag auf Gewährung der Stromkostenbremse stellen. Die Entlastung beträgt durchschnittlich 500 Euro.