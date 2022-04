Strom effizient speichern

Zum dritten Mal in Folge Bestplätze für Fronius: Mit Platz 1 wurde im Referenzfall 5 kWp der Primo GEN24 6.0 Plus ausgezeichnet. Der Symo GEN24 10.0 Plus erreichte im Referenzfall 10 kWp Platz 2. Als einziger Wechselrichterhersteller schaffte es Fronius zudem mit beiden Produkten in die Energie­effizienzklasse A.

Die Stromspeicher-Inspektion der HTW Berlin ist eine Studie, bei der jährlich durch unabhängige Institute ein branchenweiter Vergleich von Photovoltaik-Speichersystemen für Privathaushalte durchgeführt wird. Für Installateure und Endkunden bietet diese unabhängige Bewertung eine gute Referenz auf der Suche nach energieeffizienten Speicherlösungen. Der hohe Wirkungsgrad des Systems bedeutet einen geringeren Energieverlust und das wiederum führt zu höheren Erträgen und somit zu einer rascheren Amortisation