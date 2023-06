Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Entrepreneurship haben längst Einzug an der FH Burgenland gehalten. Seit zwei Jahren bringt die burgenländische Hochschule ihre Expertise auch in ein internationales, mit 1,2 Mio. Euro gefördertes Projekt mit dem Namen „Innovation Capacity Building for Higher Education (EIT HEI Initiative)“ ein. Projektziel ist es, Innovation und Gründertum vor allem im Sektor Nachhaltigkeit und AI zu fördern. „Wir unterstützen ganz gezielt Entrepreneurship in nicht-wirtschaftlichen Studiengängen“, erklärt Alexandra Baldwin, Projektleiterin an der FH Burgenland. Bereits seit Jahren werden an der FH Kenntnisse rund um Wissensmanagement und Business Modelling auch in technischen Studiengängen vermittelt. Im Rahmen des Startup-Heurigens am 28. Juni (ab 17 Uhr) stellen Studierende aus den Bachelorstudiengängen Energie- und Umweltmanagement und Gebäude- und Energietechnik ihre innovativen Projekte am Campus der FH Burgenland in Eisenstadt vor.