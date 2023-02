Getzner Werkstoffe, der Schwingungsschutzexperte aus Bürs, will seinem Wachstum gerecht werden und hat daher die Produktions- und Lagerkapazitäten sowie die Verwaltungsflächen am Hauptsitz in Vorarlberg erweitert. Am 17. September 2021 feierte das Unternehmen die offizielle Eröffnung des erweiterten Firmengebäudes. Mit dabei waren neben Jürgen Rainalter, Geschäftsführer von Getzner Werkstoffe, und Markus Comploj, Geschäftsführer der Holding Getzner, Mutter & Cie., auch der Bürser Bürgermeister Georg Bucher, Wirtschaftslandesrat Marco Tittler sowie Architekt Erich Steinmayr.