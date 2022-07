Dank der Unterstützung von Jugend Eine Welt haben bereits rund 250 StudentInnen in Äthiopien die dreijährige Ausbildung zu SolartechnikerInnen absolviert. Über 900 Jugendliche erwarben an den sechs Standorten Grundlagen in einem Kurz-Qualifizierungskurs. Einen wichtigen Beitrag leisten die Senior Experts (Freiwillige mit Berufserfahrung ab 35 Jahren) von Jugend Eine Welt, die vor Ort an den Standorten ihr Fachwissen weitergeben und beim Aufbau der Lehrgänge helfen. Seit 2017 waren insgesamt 30 Senior Experts in über 15 Ländern aktiv.