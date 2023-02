Der Wechselrichter kann sowohl hängend auf einer Aufständerung, als auch flach am Boden liegend platziert werden. Die Commercial-Wechselrichter wurden für den Einsatz in einem zentralen und dezentralen Anlagendesign optimiert. Dieser Gestaltungsspielraum macht den Installateur flexibel und kann sich zudem positiv auf die Kosten auswirken. Eine zusätzliche Kostenoptimierung kann zudem durch das sogenannte AC Daisy Chaining erfolgen. Durch die Verkettung der Wechselrichter reduziert sich dabei der Bedarf an Zusatzkomponenten und Verkabelungen.



Der Fronius Tauro zeigt zudem, dass sich Nachhaltigkeit in jeder Phase des Produktlebenszyklus lohnt. Er ist auf Beständigkeit ausgelegt und im Servicefall können die betroffenen Einzelteile direkt vor Ort ausgetauscht werden. In Kombination mit den digitalen Support-Tools wie zum Beispiel mit Fronius Solar.SOS entsteht ein effizienter Service, der sowohl Zeit spart als auch Ressourcen schont.