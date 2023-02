Gibt der Eigentümer die Nutzung der Haustechnik für den Installateur frei, werden Kundenbesuche für den Handwerker besser planbar – die im WOLF Smartset dargestellte Störungshistorie ermöglicht erste Diagnosen aus der Ferne, aber auch Funktionen wie Temperatur und Betriebszeiten können eingestellt werden. Störmeldungen oder Hinweise zu bevorstehenden Wartungen aller freigeschalteten Anlagen werden sowohl in der App als auch im Smartset Portal aufgelistet. Zusätzlich können diese Meldungen auch per E-Mail versendet werden. Handwerker*innen können sich mit ihren Zugangsdaten für das myWOLF Profi-Portal auch in das WOLF Smartset Portal einloggen.Eine bereits in Betrieb genommene WOLF Anlage ist im WOLF Smartset keinesfalls statisch. Wird sie um neue Komponenten erweitert, erkennt das System diese automatisch.