Heizungen, die beim Öffnen eines Fensters die Temperatur reduzieren, oder Rollladen und Raffstore, die sich bei Dämmerungseinbruch automatisch schließen – all diese Aktionen sind kein Luxus mehr und keine Sache für technikaffine Nerds. In Österreich wurde diese Entwicklung maßgeblich von Somfy getrieben.

Der deutsche Verkaufsmitarbeiter Georg Marx vermittelte 1991 potenziellen Kunden Basisinfos zum Thema Motorisierung und bot ihnen Somfy-Produkte als Lösung an. Rasch folgten das Verkaufsbüro in Salzburg, sowie mit Anton Hierl im Innendienst und Christian Rabe im Außendienst zwei Mitarbeiter. Schon bald übersiedelte die Österreichdependance an den Stadtrand, wo man in einem umgebauten Schweinestall genügend Platz für Büro, Schulungsraum und Demonstrationsraum fand. Vom heutigen Firmensitz in Elsbethen-Glasenbach ist dieser Standort nur einen Steinwurf entfernt.