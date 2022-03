Sauberes Trinkwasser dank optimaler Sauerstoffnutzung

Ein ganzer Mikrokosmos von Bakterien, Pilzen und anderen winzigen Organismen warten in einem Klärschlamm-Becken mit Riesenhunger auf die organischen Reste, die menschliche Verdauungssysteme oder industrielle Prozesse übriggelassen haben. Diese Winzlinge „verbrennen“ ähnlich wie Tiere ihr Futter in einem biochemischen Prozess und gewinnen so ihre Lebensenergie. Und genau wie Fische holen sich auch die Mikroorganismen den für diesen Vorgang benötigten Sauerstoff aus dem Wasser.

Damit der Sauerstoff nicht knapp wird, drücken Klärwerke der Kommunen oder Industrieanlagen Luft beziehungsweise reinen Sauerstoff in den Klärschlamm.



Diesen Prozess optimiert zurzeit CLEWATEC, das als „Helmholtz Innovation Lab“ am HZDR durch die Helmholtz-Gemeinschaft gefördert wird, gemeinsam mit seinem Partner Air Liquide.