Bei den beiden Großhandelshäusern HOLTER und der GC-Gruppe laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. HOLTER empfängt seine Installateur-Partner in der Halle 20 und veranstaltet am Donnerstagabend einen Standempfang.Die GC-Gruppe präsentiert ihre Neuheiten am Stand in der Halle 21 und will mit der Standparty am ersten Messetag, dem SHK-Mittwoch 6. April 2022, ein Messe-Highlight setzen. Dabei soll es den Besucher*innen sowohl kulinarisch, als auch in puncto Unterhaltung an nichts fehlen.