Der Fokus im Bereich der Erneuerbaren liegt auf der Photovoltaik (PV). Sie ist die erklärte Technologie, um die Energiewende in Österreich zu vollziehen. Das wird einerseits auf abertausenden Gebäuden sichtbar werden, und weil das, wie aktuelle Studien belegen, unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht reicht, wird sich Photovoltaik in Form von Freiflächenanlagen zusehends in die Landschaft einfügen.



Der Ausbau von Photovoltaik ist Teil der Lösung der Klima- und Biodiversitätskrise. Damit PV-Freiflächenanlagen den Erhalt bzw. die Aufwertung der ökologischen Funktionen der Flächen sicherstellen, müssen bei ihrer Ausgestaltung gewisse Parameter beachtet werden. „Diese Leitlinie ist das Handwerkszeug zu einer natur- und raumverträglichen Freiflächenanlage. Sie soll Orientierung sein für Kommunen genauso wie für Planer*innen oder die interessierte Öffentlichkeit“, beschreibt Kathrin Kollmann vom PV Austria die Hintergründe zur Erstellung der Leitlinie. „Damit die Leitlinie ein Standardwerk werden kann, muss sie neben dem Fundament aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse auch praxistauglich sein“, so Kollmann weiter zum Entstehungsprozess der Leitlinie, die eine intensive Zusammenarbeit der Unternehmen aus der Branche mit Naturschutzorganisationen und Institutionen forcieren soll.