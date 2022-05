Polymerspezialist auf der IFH/intherm 2022

Die IFH gilt als wichtiger Branchentreff für die Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik in Süddeutschland und sendete in diesem Jahr das Aufbruchssignal in die Zeit nach Corona. Die Messe in Nürnberg ist für Rehau mit Hauptsitz in Franken, quasi ein Heimspiel. Unter dem Motto „Gebäudetechnik neu gedacht“ begrüßte das Unternehemens-Team am Stand viele langjährige Kunden und knüpfte neue persönliche Kontakte.

Nach vier erfolgreichen Messetagen resümiert Manfred Erk, Rehau Industries SE & Co. KG und Seminarleiter der Rehau Academy: