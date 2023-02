Der Plus X Award 2022 ging gleich in vier Kategorien – Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität – an das Rohrsystem Ecoflex VIP von Uponor. „Wir freuen uns und sind stolz auf dieses Qualitätssiegel für unser Uponor Ecoflex VIP. Der Award unterstreicht die führende Rolle von Uponor als Innovationstreiber der Branche“, sagte Udo Strache, verantwortlich für Produkt- und Anwendungstechnik sowie Marketing bei Uponor DACH und BeNeLux.