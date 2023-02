Ein gemeinsames Webinar zum reibungslosen Datenaustausch in OPEN-BIM-Projekten veranstalten Allplan, ORCA und Graphisoft Building Systems (ehemals Data Design System) am 10. März 2022, von 10 bis 11 Uhr.

Die Referierenden simulieren eine typische Projektabwicklung im OPEN-BIM-Prozess – von der Architektur- über die Gewerkeplanung bis hin zu Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung. Zu Beginn erstellt Kim Lauterbach von Allplan ein IFC-konformes Gebäudemodell, weist Attribute zu und zeigt, wie das Modell fachgerecht an die TGA-Planung übergeben wird. Anschließend führt Graphisoft-Consultant Marvin Kirner mit DDScad die Elektro-, Sanitär- und Lüftungsplanung für das Gebäude durch und exportiert das Projekt als IFC-Datei. Alexander Mohr-Miesler und Josef Schlaipfer (ORCA) führen die Daten aus Allplan und DDScad in der AVA-Software zusammen und generieren die Ausschreibungsunterlagen. Als gemeinsame Plattform während der Projektabwicklung nutzen die Referierenden Bimplus von Allplan.

Da sich das Webinar vollständig auf das Feintuning für eine optimale OPEN-BIM-Zusammenarbeit fokussiert, sollten Teilnehmer (m/w/d) über Grundkenntnisse in dieser Thematik verfügen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für das Webinar erhalten Interessierte auf www.dds-cad.de/bim_hoch3