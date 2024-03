ODÖRFER blickt auf eine lange Tradition zurück, die 1804 begann, als Jakob Miskay Edler von Dolnay in Graz die Eisenhandlung „Zur goldenen Schaufel“ gründete. Unter der Führung von Christoph Odörfer ab 1844 florierte das Geschäft, bis die Weltkriege Herausforderungen brachten, die mit unternehmerischem Geschick gemeistert wurden. Nach stetigem Wachstum wurde 1973 das „Bad Exklusiv“ am Grazer Griesplatz eröffnet, dem weitere Expansionen folgten.



1984 wurde eine Niederlassung mit Badausstellung in Klagenfurt gegründet, zehn Jahre später folgte Wiener Neustadt, das heute eine wichtige Logistikdrehscheibe ist. Seit 2016 Teil der GC GROUP AUSTRIA, sorgt ODÖRFER heute mit rund 400 Mitarbeitenden und einem flächendeckenden Logistiknetzwerk für zufriedene Kunden.



Der Fokus auf erneuerbare Energien und maßgeschneiderte Lösungen für die Installateurpartner unterstreicht unser Engagement für nachhaltigen Erfolg. „Unser Unternehmenserfolg basiert auf dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Vertrauen unserer Kunden, für die wir täglich unser Bestes geben“, so Huber-Grabenwarter.



Das Jubiläumsjahr 2024 steht ganz im Zeichen der Würdigung dieser gemeinsamen Erfolge und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Installateurpartnern. Zahlreiche Aktionen für die Installateurpartner unterstreichen die Feierlichkeiten.



Mit Vorfreude blickt Huber-Grabenwarter auf dieses besondere Jahr und den bevorstehenden Neubau der Zentrale in Graz, der den Weg in die Zukunft ebnen wird.