Neuigkeiten rund um Gebäudesicherheit

Damit die zuständige Person unabhängig vom aktuellen Aufenthaltsort schnell erkennen kann, worum es sich beim Alarm handelt und kostspielige Fehleinsätze vermieden werden, kommen Fernzugriff-Systeme zum Einsatz.

Bei der eigens entwickelte App „REACT“ spielt die Nähe zur Brandmelderzentrale keine Rolle: Über PC-Browser, Tablet oder Smartphone ist die Bedienung der Brandmeldeanlage von jedem Punkt der Erde möglich. In Echtzeit werden relevante Informationen per Push-Nachricht – etwa über örtliche Gegebenheiten oder Zugänge – übermittelt und können auch an die lokalen Einsatzkräfte übergeben werden.

Teilnehmern der Gebäudesicherheit22 wurden konkrete Anwendungsbeispiele und aktuelle Neuerungen, wie das Performance Update oder die Integration der Löschanlagen, vorgestellt.