hydrovar X wurde entwickelt, um eine intelligente Pumpenmanagementlösung für diejenigen zu haben, die Zuverlässigkeit, maximale Betriebszeit und präzise Leistung suchen, die bereits die kommenden Energieanforderungen erreicht. Sie ist in der Lage, die Lebenszykluskosten für alle Pumpenfamilien zu senken, einschließlich der führenden vertikalen mehrstufigen e-SV- und e-SVI-Tauchmotorpumpen von Xylem, der horizontalen mehrstufigen e-HM-Pumpen und der GHV-Druckerhöhungsanlagen. Der hydrovar X wurde für optimale Konnektivität entwickelt und bietet erweiterte Ein-/Ausgangsanschlüsse und Funktionsfähigkeiten, einschließlich IoT-Fähigkeit, mit integrierter drahtloser und kabelgebundener Konnektivität, einer intelligenten Geräteschnittstelle für die Einrichtung und Inbetriebnahme sowie einfacher BMS- und SCADA-Integration. Dazu gehören Modbus und BACnet als Standard, Softwaresteuerung für Druck- und Umwälzsysteme, eine Smartphone-App für iOS und Android sowie Multipumpenfunktionen für bis zu acht Einheiten. Die Leistung kommt von der Permanentmagnet (PM)-unterstützten Reluktanzmotor-Technologie, um die besten Wirkungsgrade der Klasse zu erreichen (IE5-Motoren / IES2 PDS), die bereits jetzt die kommenden Energievorschriften und die EU-Anforderungen für Energierabatte erfüllen. hydrovar X verfügt über Leistungsantriebssysteme (PDS) in drei Größen, von 3 kW bis 22 kW. hydrovar X erfüllt die Anforderungen des EU- und des nordamerikanischen Marktes in Bezug auf IEC- und NEMA-Flansche. Ein von Xylem entwickeltes Kühlsystem sorgt für einen maximalen Luftstrom bei minimaler Geräuschentwicklung. hydrovar X ist ab sofort in Österreich erhältlich.

