Das Thema Sicherheit ist auch über den KNX-Bereich hinweg von großer Relevanz. So werden zum Beispiel neue Kombi- und Überspannungsableiter für einen zuverlässigen Blitz- und Überspannungsschutz gezeigt. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, sich einen Eindruck über die umfassenden Schutzeinrichtungen der Acti9 AFDD-Reihe zu verschaffen. Weitere Highlights zur Light + Building sind die SIGMA care-Rufanlagen für Behinderten-WCs, die sämtlichen Vorgaben für Notrufanlagen in öffentlichen und privaten Gebäuden gerecht wird, sowie die Ritto-Türkommunikationslösung. Darüber hinaus wird der neue Argus Bewegungsmelder präsentiert, der dank Quick Home Connect auch per Funkverbindung angesteuert werden kann.

Wer Schneider Electric am Stand D56 in Halle 11.1. besuchen möchte – das Unternehmen bietet für Fachbesucher hier Gratis-Tickets zur Light + Building an.