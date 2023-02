Die neue Geschäftsführung habe klare Vorgaben gemacht, wie Pipelife in Österreich weiterzuentwickeln und für zukünftige Herausforderungen gewappnet sein soll, wie Michael Huber erklärt. „Dies bedeutet für uns kritisch in den Spiegel sehen, die Stärken zu betonen und unsere Schwächen zu verbessern. Daher sind einerseits Stabilität gefragt – was die guten Kundenbeziehungen betrifft – aber auch Flexibilität in unserem Denken und Handeln“, so der neue Vertriebsleiter weiter.



Michael Hubert begann seine Karriere in der Elektrobranche bei Schneider Electric und wurde dort nach mehreren Positionswechseln ins Managementteam berufen. Seinen Lebensmittelpunkt verlagerte er in dieser Zeit von Oberösterreich ins Burgenland. Im Jahr 2011 übernahm er das Ruder bei Schäcke Wien als zuständiger Niederlassungsleiter. Zuletzt war er in leitender Funktion bei elektromaterial.at tätig, bevor er im Jänner 2021 zu Pipelife Austria wechselte. Ein Jahr lang hatte er die Funktion des Produktmanagers für Elektro inne, bevor er – wie bereits lange geplant – am 1. Jänner 2022 die Nachfolge von Gottfried Volleritsch antrat, der mit Ende Jänner des Jahres in den Ruhestand tritt. „Gottfried Volleritsch hat den Elektroverkauf in all den Jahren sehr umsichtig geleitet und mit seinem Fachwissen und seiner Zielstrebigkeit viel zur Entwicklung dieser wichtigen Sparte beigetragen“, würdigt Michael Tomischek, der Bereichsleiter für den Vertrieb, die Verdienste von Gottfried Volleritsch.



Und welches Ziel hat sich der neue Verkaufsleiter gesetzt? „Ich freue mich darauf, die Reise der Pipelife in Österreich in die Zukunft noch aktiver als bisher mitgestalten zu können. Es ist mein Ziel, den Elektrovertrieb bei Pipelife so aufzustellen, dass wir ein attraktiver, leistungsfähiger und profitabler Partner für den Elektro-Fachgroßhandel und die Verarbeiter in der Branche sind“, so Hubert.