„Im Brandschutz als Nischensegment gibt es nur wenige erfahrene Fachleute. Nachdem wir uns in den vergangenen Jahren auch als Talenteschmiede bewährt und junge Leute an Bord geholt haben, kommt nun jemand, der mit seinem Wissen und seiner Praxis zu den Top-Kräften in Österreich zählt“, freut sich Geschäftsführer Werner Hoyer-Weber. Er will seinen Neuzugang in mehreren Bereichen einsetzen. So soll Tomek neben der Abwicklung von Planungsprojekten auch in der strategischen Ausrichtung des Bereichs Brandschutzplanung mitwirken und das interne Wissensmanagement vorantreiben. „Brandschutz ist als Querschnittsmaterie ohnehin ein weit gefächerter Bereich“, erklärt Tomek. „Zusätzlich sind wir als Fachplaner gefordert mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten und unseren Kunden stets die passenden Lösungen im Brandschutz zu liefern – ob sie nun die Fassaden an ihren Gebäuden begrünen oder Garagen mit E-Ladeplätzen nachrüsten möchten. Man muss immer up to date sein.“