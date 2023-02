Elektro-Handel.at will sich vor allem auf die traditionellen Stärken des Großhandels zurückbesinnen, weshalb gerade die starken Kernkompetenzen Sortiment, Warenverfügbarkeit, Lieferzeit und Preis das Angebot von Elektro-Handel.at auszeichnen sollen. Vertriebsleiter Sebastian Niermann kommentiert dies folgendermaßen: „Die Materialbeschaffung nimmt bei vielen kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben noch immer viele Stunden produktiver Arbeitszeit in Anspruch, welche im Umkehrschluss bei der eigentlichen Wertschöpfung, der Verarbeitung der Materialien, fehlt. Wir fokussieren uns daher wieder verstärkt auf die Kernaufgaben eines Großhändlers und verzichten bewusst auf zeitraubende Tools und Prozesse, um unseren Kunden somit einen möglichst schnellen und einfachen Prozess der Materialbeschaffung zu ermöglichen und sie so in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.“