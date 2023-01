Mit 1. Jänner 2023 übernahm Sebastian Kropp (34) bei Jung Pumpen in Deutschland die Verkaufsleitung für das europäische Ausland. Kropp kam 2021 zu Jung Pumpen und verantwortete den Vertrieb der Marken Jung Pumpen für den Bereich Abwasserpumpen und Sta-Rite für Frischwasserpumpen in Nordeuropa. Die Vermarktung dieser Produkte übernahm er nun strategisch und operativ für nahezu ganz Europa. Zuvor war er acht Jahre lang Export Sales Manager bei einem europäischen Pumpenhersteller und ist damit bestens mit dem internationalen Pumpenmarkt vertraut. Sebastian Kropp trat die Nachfolge von Cecilia Bernardini an, die innerhalb des Pentair Konzerns neue Aufgaben übernahm.

Markus Pohl (40) verantwortet seit dem 1. Jänner 2023 die Sparte „Haus- und Grundstücksentwässerung“ bei Jung Pumpen und wird zukünftig den Vertrieb für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz strategisch sowie operativ führen. Er trat die Nachfolge von Klaus Heidingsfelder an, der das Unternehmen verlassen hat. Markus Pohl war sowohl im SHK-Handwerk als auch im SHK-Großhandel tätig, bevor er 2015 in den Jung Pumpen-Außendienst Süd wechselte und ist damit bestens in der Branche vernetzt. Für ihn und sein erfahrenes Team von regionalen Fachberatern steht die individuelle und persönliche Kundenberatung und -unterstützung im Fokus.