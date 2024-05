Um die Abwärtsspirale beim Wohnungsneubau zu stoppen, fordert der Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen einige Maßnahmen in Österreich. Ein seit Jahren geforderter wichtiger Schritt ist aus Sicht des Verbands die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung. Während die Wohnbauförderungsausgaben der Länder noch 2014 bei annähernd 3 Mrd. Euro lagen und von 2000 – 2015 im Schnitt bei 2,6 Mrd. Euro, sind sie 2022 bereits auf unter 1,9 Mrd. gefallen. Die Einnahmen der Länder aus Darlehensrückflüssen und dem Wohnbauförderungsbeitrag machten 2022 jedoch etwa 2,7 Mrd. Euro aus, d.h. um 850 Mio. Euro mehr, als für die Wohnbauförderung ausgegeben wurde.

Das Wohnbaupaket der Bundesregierung helfe kurz- und mittelfristig, aber eine langfristige Absicherung der Leistbarkeit bedarf der Zweckbindung, gerade in Zeiten wo Wohnkosten stark steigen. So könnten die GBVs nachhaltig wieder in die Lage versetzt werden, zinsgünstige Wohnbaufördermittel vermehrt in Anspruch nehmen (anstelle hoch verzinster Kapitalmarktdarlehen). „Das geeignete Instrument dafür ist die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderungsbeiträge und der Darlehensrückflüsse“, so Klaus Baringer.

Die starken Anstiege bei Grundstücks-, Bau- und Finanzierungskosten haben auch dazu geführt, dass Vorgaben der Wohnbauförderung bezüglich Kosten- oder Mietobergrenzen auch unter Ausschöpfung von Verhandlungs- und Planungsspielräumen in der Projektentwicklung immer schwieriger eingehalten werden konnten. So mussten gemeinnützige Bauvereinigungen zunehmend auf den freifinanzierten Wohnbau ausweichen: Der Anteil der geförderten Wohnungsfertigstellungen sank von 92 % im Jahr 2013 auf 65 % im Jahr 2023.

Weiter besteht aus Verbandssicht bei den Themen Grundstücke und Verfahrensdauer dringender Handlungsbedarf. Länder und Gemeinden müssen die wichtigen Instrumente der Raumordnung intensiver nutzen, um Grundstücke für den leistbaren Wohnbau verfügbar zu machen. „Baulandmobilisierende Instrumente wie Baulandfonds, Flächenwidmungen für geförderten Wohnbau, Raumordnungsverträge bis hin zum existierenden, aber niemals angewendeten Bodenbeschaffungsgesetz müssen konsequent umgesetzt werden“, so Klaus Baringer. Weiters müsse die Verfahrensdauer gestrafft werden, der mehrgeschoßige geförderte Wohnbau sollte auch gesetzlich privilegiert werden, fordern die gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV).