„Jedes Gebäude bringt eine Reihe einzigartiger Herausforderungen mit sich“, sagt Mario Lieder, Senior Director HVAC & BMS bei Johnson Controls. „Ein Hotel beispielsweise verfügt über eine große Anzahl von Zimmern, offene Gemeinschaftsräume und oftmals auch Tagungsräume. Es bildet eine komplexe, energieintensive Umgebung, in der die Gäste ein Höchstmaß an Komfort erleben – während der Betreiber gleichzeitig die betriebliche Effizienz optimieren muss.“ Ähnlich sieht es aus in Büros, Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, kurzum in Gebäuden, in denen sich Menschen aufhalten und zusammenkommen.

Die Raumautomationslösungen müssen den jeweiligen Anforderungen eines Gebäudes flexibel begegnen können – egal, ob es um Kälte- und Klimatechnik, Beleuchtung, Energie- und Gebäudemanagementsysteme oder um das Zimmermanagement geht. Systeme und Geräte werden dabei so miteinander vernetzt, dass sich Gebäude jederzeit bestmöglich regeln, steuern, analysieren und überwachen lassen. Dies wiederum kann die Umweltbelastung reduzieren, den Komfort und die Zufriedenheit der Gebäudenutzer erhöhen, die Gebäudeleistung steigern und die Arbeitsbelastung für das Servicepersonal und die Gemeinkosten reduzieren.