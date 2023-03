Welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen brauchen AuftraggeberInnen und BranchenvertreterInnen für nachhaltige Bauprojektplanung? Welchen Beitrag können ZiviltechnikerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen hierzu leisten? Und wie kann die Digitalisierung dabei helfen? Diese Fragen stellt der VZI (Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe) anlässlich seines 35-jährigen Bestehens am 5. Juni, dem internationalen Tag der Umwelt, in den Mittelpunkt der „VZI European Climate Night“ in Wien. Bei der hochkarätig besetzten Gala-Veranstaltung werden europäische Leuchtturmprojekte u.a. aus Dänemark und Deutschland sowie österreichische Start-Ups präsentiert, die den nachhaltigen Planungs- und Bauprozess unterstützen. Die Einreichung für Start-Ups ist bis inkl. 4. April 2023 unter www.vzi.at/ecn möglich.

Im Vorfeld der Veranstaltung pointiert Andreas Gobiet, Präsident des VZI: