Die Light + Building in Frankfurt am Main stellt das intelligente, vernetzte Zuhause in den Mittelpunkt - mit einem klaren Fokus auf Energieeinsparung durch die Integration alternativer Energiequellen und effizienter Lichtlösungen. Diese Ansätze haben das Potenzial, die Emissionen im Gebäudesektor deutlich zu reduzieren und damit einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten.



Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, zieht ein positives Resümee: „Die Stimmung auf den Ständen der Aussteller, in den Hallen und auf dem ganzen Gelände war einfach fantastisch. Wir freuen uns außerordentlich, dass so viele Aussteller und Besucher ebenso wie unsere langjährigen Partner die Erfolgsgeschichte der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik 2024 fortgeschrieben haben.“ Er betonte weiters, dass die Branche mit der Fokussierung auf erneuerbare Energien sowie mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Gebäudebereich wichtige Ziele verfolge.