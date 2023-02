Bei Baumaßnahmen dieser Art werden starre Abgasrohre in der Regel von oben herabgelassen. Das funktioniert jedoch nicht, wenn ein Dach auf dem Schornsteinkopf sitzt, wie es bei historischer Architektur oft der Fall ist. Hier bietet sich die Arbeit mit flexiblen Kunststoffrohren an, die schnell und einfach in die Mündung eingebracht werden können. Die Verbindung des Mündungs-Sets mit der flexiblen Kunstoff-Abgasanlage erfolgt innerhalb des Schornsteinabschlusses. Dabei ist es wichtig, mit ausreichend Platz zu kalkulieren (mindestens die Bauteilhöhe von 187 mm plus ca. 100 mm Montagefreiraum), zudem muss die Abgasleitung mit einem glatten Ende nach oben ragen.