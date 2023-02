Das Landeskrankenhaus Graz gilt als eines der modernsten Krankenhäuser Europas. Dies unterstreicht das innovative Energiesystem „KAGes Energy Hub“, welches im Zusammenspiel mit den Gebäuden und der Architektur als eines der zukunftsfähigsten in Europa gilt. „Der ,KAGes Energy Hub‘ steht für langfristige Versorgungssicherheit und Ressourcenschonung. Er führt die neuesten Innovationen des Energiesektors in einem ganzheitlichen System zusammen, immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit“, erklärte Christian Sixt, technischer Leiter des LKH Univ. Klinikum 1 Graz. Da das LKH Graz kontinuierlich steigende Patientenzahlen, Flächenzunahmen und erhöhte Anforderungen an die Medizin, aber auch die Haustechnik verzeichnet, war es unumgänglich die Energieversorgung anzupassen, um die Energieeffizienz zu steigern. Außerdem liegt der Energieverbrauch des LKH in der Dimension einer Kleinstadt. Stefan Schleicher, Professor am Wegener Center an der Karl-Franzens-Universität Graz ergänzte: „Solche Vernetzungen in der Energiebereitstellung, wie wir es in diesem Projekt erleben, sind als Vorbild zu verstehen, wie man zukunftsorientierte, leistungsfähige und energieeffiziente Versorgungssysteme aufbauen kann.“