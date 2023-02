Genau genommen handelt es sich dabei um eine standardmäßig vorhandene Funktion auf dem Bedienfeld der BHKW-Steuerung. Sie signalisiert auf Knopfdruck den Vorrang für eine sofortige Stromerzeugung, auch wenn der Pufferspeicher im Normalbetrieb gerade keine Wärmeanforderung meldet. Die E-Auto-Ladefunktion bleibt maximal zwei Stunden aktiviert.



Die Eigenverwendung des vom BHKW produzierten Stroms ist immer wirtschaftlicher als der Zukauf aus dem öffentlichen Netz. Natürlich geht auch die in dieser Zeit produzierte Wärme nicht ungenutzt verloren, sondern wird dem Pufferspeicher bis zur maximalen Ladung zugeführt. So leistet man zugleich einen Beitrag zum Umweltschutz, denn gegenüber konventioneller Strom-/Wärmeerzeugung wird die CO2-Menge mit einem neoTower BHKW um ca. 30 % reduziert.



Mit der Elektrofahrzeug-Ladetaste können natürlich auch andere Fahrzeuge, wie etwa E-Bikes, geladen werden. Zudem wird damit ein anderweitiger hoher Momentanbedarf an elektrischer Energie gedeckt, beispielsweise, wenn in einer Töpferwerkstatt der elektrische Brennofen angefahren wird.