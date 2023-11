Der Mewa-Markenkatalog 2023/24 umfasst mehr als 10.000 Artikel aus den Kategorien „Sicherheitsschuhe“, „Arbeitshandschuhe“, „Bekleidung“, „Hautschutz und Hygiene“, „Atem-, Augen-, Gehör- und Kopfschutz“ sowie „Ergänzungsprodukte“. Die Kaufartikel ergänzen das Mewa-Angebot an Berufsbekleidung im Rundum-Service. Damit bietet Mewa für die Ausstattung der Mitarbeiter in Werkstatt und Betrieb alles aus einer Hand.



Bei der Produktauswahl wurde diesmal verstärkt auf eine ressourcenschonende Herstellung und ein nachhaltiges Nutzungskonzept geachtet. So wurden unter anderem Fleecejacken von HAKRO aufgenommen, die zu hundert Prozent aus recyceltem Polyester bestehen. Und unter der Mewa-Eigenmarke “Korsar” gibt es das neue Handschuhmodell Kori-Flex Eco, das zu 96 Prozent aus recyceltem Polyester besteht. Bei allen Produkten erleichtern entsprechende Hinweise auf die Zertifizierungen der Artikel die Orientierung.

Was die Nachhaltigkeitszertifizierungen jeweils bedeuten, ist auch im Katalog ausführlich beschrieben.