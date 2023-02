Makita Österreich wurde 1981 als zehnte Niederlassung des weltweit tätigen Konzerns gegründet. Makita bietet eine Vielzahl an Maschinen für die Bereiche Bau, Haus, Garten und Reinigung an. Das Unternehmen legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Akku-Maschinen. Die 18 V LXT-Serie mit Lithium-Ionen-Akkus umfasst mittlerweile mehr als 360 Modelle.

Die große Zentrale in Fischamend beherbergt nicht nur einen 500 m2 großen Ausstellungsraum, der Handwerkerherzen höher schlagen lässt, sondern auch eine Reparaturwerkstatt, um Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Maschinen direkt im Haus durchführen zu können. Des Weiteren befindet sich am Standort auch ein großer Schulungsbereich für Mitarbeiter und Händler, um eine kompetente Beratung der Kunden gewährleisten zu können.