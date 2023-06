Mit der Novelle des Umweltförderungsgesetzes (UFG) vom Herbst 2020 wurde ein Haftungsrahmen beschlossen, in dessen Rahmen die Austria Wirtschaftsservice (AWS) Haftungen für Energie-Contracting eingehen kann. Eigentümer aus unterschiedlichen Branchen planen bereits, ihren Gebäudebestand zu sanieren und die Energiekosten zu senken. Bremsend wirken allerdings hohe Investitionskosten sowie mangelndes Know-how bei der Planung, Umsetzung und Betrieb von umfassenden Dekarbonisierungs-Lösungen.

Energiedienstleister können helfen, diese Barrieren zu überwinden, indem sie technische Risiken übernehmen und Investitionssicherheit schaffen. Durch einen Vertrag für garantierte Einsparung übernimmt ein Energiedienstleister die Investition, die der Endkunde (m/ w/ d) über die eingesparte Energie der nächsten Jahre zurückzahlt. Allerdings riskiert der Energiedienstleister im Fall eines Zahlungsausfalls beim Endkunden hohe Wertverluste. Bestehende Kreditgarantieinstrumente federn das Kreditrisiko der Bank gegenüber dem Contractor ab, nicht aber das Risiko für Energiedienstleister eines Zahlungsausfalls beim Endkunden. Im Rahmen des Webinars wird anhand konkreter Beispiele gezeigt, warum das Instrument der Projektgarantie in der Lage ist, in verschiedenen Marktsegmenten hohe zusätzliche Dekarbonisierungs-Investitionen auszulösen.

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Hier geht es zur Webinar-Anmeldung und zu Details der Online-Veranstaltung.