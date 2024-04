Kemper ist bekannt für Installations- bzw. Gebäudetechnik-Armaturen und Systeme zum Schutz des Trinkwassers. Das Unternehmen aus Olpe/ D teilt auch die Vision, durch herstellerübergreifende Zusammenarbeit Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der Gebäudetechnikbranche entwickeln zu können.

„Mit zunehmender Digitalisierung gelingt es uns, unsere Kunden immer umfassender zu unterstützen. In puncto Planung und Auslegung von Trinkwasserinstallationen bieten wir mit Dendrit Studio bereits eine exzellente, fortschrittliche Software-Lösung an. Für eine optimale Kundenunterstützung auch in der Phase des Betriebs gehen wir nun mit wibutler den nächsten Schritt in Richtung Zukunft! Als neuer Gesellschafter freuen wir uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Plattform mit starken Partnern aus dem Mittelstand“, erklärt Dr. Michael Rehse, Geschäftsführer Guss- und Gebäudetechnik bei Kemper.

Die Beteiligung bei wibutler sieht man bei Kemper auch die Chance, mit einem selbst definierten Standard die Zukunftsfähigkeit des deutschen Mittelstandes sicherzustellen.