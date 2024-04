Rene Kaltenbacher, Verkaufsleiter ACO Österreich, konnte insgesamt rund 300 Teilnehmende in Linz, Wien und Graz begrüßen. Das rege Interesse und die intensiven Diskussionen zeigen laut Kaltenbacher, wie wichtig das Thema für Architekten, Planerinnen und Bauträger ist. DI Dr. Irene Zluwa, MA, von GRÜNSTATTGRAU sprach im Eröffnungsvortrag über die Aktualität und Notwendigkeit der Regenwasserbewirtschaftung in den heutigen urbanen Zentren. Sie beleuchtete die rechtlichen und normativen Grundlagen für die Behandlung von Oberflächenwasser und ging auf die deutliche Zunahme von Starkregenereignissen in Österreich, insbesondere im Osten, ein. Erfreulich ist, dass bereits 75 Prozent der österreichischen Städte an Strategien zur Anpassung an den Klimawandel arbeiten. Zu den umgesetzten Maßnahmen zählen Stadtbaumprojekte, bauliche Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung, Dachbegrünung, Urban-Gardening-Initiativen, Entsiegelungen im öffentlichen Raum, Regenwassernutzung zur Bewässerung, Bewusstseinsbildungsmaßnamen und Fassadenbegrünungen.