Um die vielen Vorteile des Installateurberufs auch an die Frau oder an den Mann zu bringen, hat HSH eine eigene Jobplattform ins Leben gerufen. „Auf ‚jobsderzukunft.at‘ bündeln wir nicht nur interessante Inhalte, sondern auch alle verfügbaren Jobs und vermitteln Bewerber*innen direkt an den jeweiligen Partnerbetrieb weiter“, freut sich Oliver Zobernig, ebenfalls Geschäftsführer von HSH. Sein Team hat eine umfassende Employer Branding Strategie für die Mitgliedsbetriebe entwickelt, die nun Schritt für Schritt ausgerollt wird.

„Mit der Plattform lancieren wir ab 9. November eine reichweitenstarke Kampagne, die die Vorzüge des Installateurberufs auf den Punkt bringt“, so Zobernig. Neben Anzeigeformaten, Plakaten und Printmaterialien fokussiert sich die Kampagne vorwiegend auf den digitalen Bereich, da sich dort die junge Zielgruppe findet. „Wir setzen auf programmatische Online-Werbung, gezieltes Campaigning in den sozialen Medien und unterhaltsamen Content für unsere bereits berufstätigen Zielgruppen und kommenden Lehrlinge. Wir haben authentische Imagevideos gedreht und dabei ausschließlich echte Mitarbeiter*innen als Testimonials eingesetzt. Unser Ziel ist die bestmöglichste Unterstützung unserer Partnerbetriebe, die richtigen Mitarbeiter*innen zu finden und langfristig an ihr Unternehmen zu binden. Deshalb werden wir im Frühjahr zusätzlich erste Ausbildungsmodule für den Bereich „Employer Branding im Handwerk“ für unsere Betriebe anbieten“, so Oliver Zobernig.