Ein Kernstück der neuen Website ist ein Bereich mit zwölf Badwelten. Hier können die Besucher*innen ihr Wunschbad mithilfe verschiedener Filtermöglichkeiten auswählen. Das Angebot reicht vom kleinen Bad über das Sanierungs- und Familienbad bis zum Private Spa für zuhause. Die Beispielbäder haben klingende Namen wie „Grünes Paradies“, „Wolke 7“, „Alleskönner“ oder „Klein aber oho“ und zeigen aktuelle Trends. Konsument*innen können in individuellen Kontaktformularen ihre Wunschvorstellungen und Anforderungen eingeben sowie Bilder und Pläne uploaden. Terminvereinbarungen für Beratungen in den Mein Holter Bad Ausstellungen oder per Video-Telefonat sind online ebenfalls möglich. Die Ausstellungs- und Installateursuche sind zusätzliche Services.