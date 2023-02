Herz-Armaturen sind jetzt auch in der Antarktis nahe dem Polarkreis vertreten, und zwar in der Forschungsstation Mirny. In den Sommermonaten befinden sich in Mirny ca. 170 Einwohner*innen. Im Sommer herrschen in der Antarktis um die -40 °C und im Winter bis zu -70 °C. Die speziellen klimatischen Verhältnisse am kältesten Kontinent der Erde, haben also auch besondere Anforderungen an die Produkte im Bereich der Gebäudetechnik.

Gegenwärtig sind über 80 Forschungssstationen ganzjährig in Betrieb. Dabei sind Nationen, wie Russland, Argentinien, Chile, Deutschland und die USA, mit der bekanntesten Polarstation „McMurdo“, vertreten. Neben diesen Nationen sind auch Greenpeace vor Ort. Bei ungünstigen Eisverhältnissen begann der erste Startschuss für den Aufbau der Station am 30.November 1955 in Kaliningrad. Mittlerweile befinden sich 30 Gebäude bei der Forschungsstation, welche auch zu den historischen Stätten in der Antarktis zählen.