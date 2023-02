Maßgeblich verantwortlich für Planung und Umsetzung der Photovoltaik-Anlage zeichnet Christian Kavelar. Der Energie-Experte ist seit 28 Jahren in der Heizungsbranche tätig und als Ansprechpartner für die Installateure in den Bereichen Heizung, Klima, Lüftung und Photovoltaik da. „Wir bieten unseren Installateurpartnern innovative Gesamtlösungen aus einer Hand, die in Eigenheimen genauso wie in gewerblichen Bauten verwendet werden können“, sagt Kavelar und fährt fort: „Was liegt also näher, als selbst diese hochwertigen Produkte zu verwenden und grünen Strom für unser Firmengebäude zu erzeugen?“

Mit dem Strom der Photovoltaikanlage werden unter anderem elektronische Geräte wie Computer, Drucker und die Beleuchtung sowie sommers die Klimaanlage im Bürogebäude betrieben. Die Elektrostapler im Lager werden ebenfalls mit erneuerbarem Strom vom Dach gespeist. „Überschüssigen Strom, der in Zeiten von starker Sonneneinstrahlung entsteht, speisen wir ins öffentliche Netz ein“, erklärt Kavelar.