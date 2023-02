Heizungs-/Warmwassersanierung : Groupe Atlantic erwirbt deutschen Speicherhersteller Thermic Energy

Am 12.Oktober konnte die Groupe Atlantic, via Austria Email AG, den Erwerb von 70 Prozent der Thermic Energy RZ GmbH abschließen. Der Spezialist für regenerative Energie ist vor allem in Deutschland mit Pufferspeichern und Trinkwasserspeichern vertreten.