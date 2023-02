Der regionale Ökostromerzeuger aus Schwanenstadt, KWG, setzt ich intensiv intensiv für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen ein. Bereits vor über zwei Jahren baute KWG auf seinem Wasserkraftwerk in Hart eine Anlage zur Erzeugung von Sonnenstrom. Dieser Weg wurde im letzten Jahr mit dem Programm 100 Jahre – 100 Dächer fortgesetzt, welches kürzlich auch mit dem OÖ Energiestar ausgezeichnet wurde. Denn laut KWG gehört zu einer nachhaltigen Gesellschaft auch eine nachhaltige Energieversorgung.

Die SML sieht es ebenfalls als ihre Aufgabe, die Ressourcen des Planten Erde mit Sorgfalt zu nutzen. Als Hersteller von Kunststoffverarbeitungsmaschinen bietet das Unternehmen schlüsselfertige Lösungen, die dazu beitragen, durch anforderungsgerechte Verpackung Lebensmittel zu schützen, den wertvollen Rohstoff Plastik im Kreislauf zu halten und den CO2-Ausstoß bei der Produktion von Kunststoffen zu verringern. Mit der Inbetriebnahme der PV-Anlage und KWG als Energieversorger will SML beweisen, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen gelebt wird. „Ich bin sehr froh, dass wir mit KWG einen kompetenten und verlässlichen Partner für die Nutzung von Sonnenstrom in der Region haben, der uns vollumfänglich und verlässlich mit 100% Ökostrom beliefert“ sagt Karl Stöger, Geschäftsführer von SML. „Durch die sehr gute und angenehme Zusammenarbeit haben wir nun am Dach unseres Firmengebäudes eine nachhaltige Stromerzeugung und leisten einen weiteren Beitrag zur Energiewende.“