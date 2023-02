Die Schallschutzhaube ist so optimiert, dass Luftstrom und Leistung so nah wie möglich an den Standardbedingungen liegen. Getrennte Luftein- und -auslässe in Kombination mit der Passform der Haube verhindern Luftkurzschlüsse und sorgen so für eine effiziente Schalldämmung und einen geringen Druckabfall.