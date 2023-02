Das Technologie- und Engineering-Unternehmen Emerson hat den Fisher WhisperTube Dämpfungseinsatz auf den Markt gebracht, um den Geräuschpegel von Gas- und Dampfanwendungen in zahlreichen industriellen Branchen zu reduzieren. Der Dämpfungseinsatz ist eine Vorrichtung mit vollem Durchgang, die 15 Dezibel Geräuschdämpfung bietet, um durch eingangsseitige Einbauten wie Stell- oder Regelventile und andere Armaturen in Rohrleitungen verursachte Prozessgeräusche zu mindern. Der Dämpfungseinsatz wird ausgangsseitig von diesen Armaturen anstelle eines Rohrleitungsstücks installiert, erzeugt keinen zusätzlichen Druckabfall und hat keine Auswirkungen auf den Prozessfluss.



Betreiber industrieller Anlagen suchen bereits seit langem nach einer Lösung zur Reduzierung des Geräuschpegels von Prozessleitungen. Alle bisherigen Lösungen haben jedoch einen signifikanten Druckabfall verursacht, den Durchfluss reduziert und/oder zu Hindernissen geführt. Dies hat manche Anwender sogar dazu veranlasst, an bestimmten Rohrabschnitten eine Schalldämmung zu installieren, um den Geräuschpegel zu senken. Das kann jedoch sehr kostenintensiv und aufwändig sein und führt zu keiner Reduzierung der Geräusche im Inneren der Rohrleitung. Der Dämpfungseinsatz bewältigt diese und andere Herausforderungen mit einer Einbaulösung, die die Arbeitssicherheit und Einhaltung gesetzlicher Auflagen verbessert und gleichzeitig das Risiko von Schäden an ausgangsseitigen Armaturen aufgrund von hohen Geräuschpegeln im Rohrleitungsinneren mindert.